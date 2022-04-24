Париж, 24 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во II туре президентских выборов. Об этом 24 апреля сообщает BFMTV.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

В сопровождении супруги Брижит он проголосовал на избирательном участке в городе Ле Туке.

24 апреля во Франции проходит II тур президентских выборов.

За право возглавить государство на следующие 5 лет борются Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен (от крайне правой партии «Национальное объединение») проголосовала во II туре президентских выборов.