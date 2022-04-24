Киев, 24 апреля 2022, 14:22 — REGNUM Американские наемники, находящиеся на Украине, просят денег в Instagram (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022) на амуницию и еду.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Военные из США жалуются, что киевские власти бросили их на произвол.
«Здесь нет никакой масштабной организации, хаос», — пишут они.
Американцы рассказали, что им самим приходится оплачивать еду и топливо. Не хватает всего, в том числе машин и термобелья.
Они просят подписчиков отправить денег, чтобы выжить.
В комментариях к посту, пользователи советуют наемникам просто вернуться домой, чтобы сохранить свои жизни, передает RT.