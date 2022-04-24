Киев, 24 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Американские наемники, находящиеся на Украине, просят денег в Instagram (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022) на амуницию и еду.

Цуканов М.В Оккупационные силы США на Украине

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Военные из США жалуются, что киевские власти бросили их на произвол.

«Здесь нет никакой масштабной организации, хаос», — пишут они.

Американцы рассказали, что им самим приходится оплачивать еду и топливо. Не хватает всего, в том числе машин и термобелья.

Они просят подписчиков отправить денег, чтобы выжить.

В комментариях к посту, пользователи советуют наемникам просто вернуться домой, чтобы сохранить свои жизни, передает RT.