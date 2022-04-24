Копейск, Челябинская область, 24 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Жителя Челябинска задержали за попытку доставить наркотик в исправительное учреждение Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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По данным следствия, у него выявили 20 граммов вещества. Его он собирался перебросить через забор, примотав к картофелине. Также у него нашли ещё один такой же запас.

Сейчас гражданин арестован. Проводятся следственные действия. Отметим, ранее на аналогичном преступлении попалась жительница Челябинска. Всего же, по данным главка, с начала года за такие преступления в регионе были задержаны четыре человека.