Москва, , 14:08 — REGNUM На следующей неделе президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Об этом 24 апреля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да. Планируется выступление», — отметил он РИА Новости.

27 апреля Совет законодателей на заседании в Санкт-Петербурге обсудит реализацию плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах РФ, а также меры по обеспечению финустойчивости регионов.

Мероприятие пройдет под председательством спикеров Совфеда РФ и Госдумы РФ Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.