Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Пентагон заключил 10-летний контракт с производителем оружия SIG Sauer (Германия), который базируется в Швейцарии. Речь идет о приобретении до 250 тыс. единиц легкого оружия, передает 24 апреля Tagesanzeiger со ссылкой на Минобороны США.

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Сделка касается 2-х видов вооружений: штурмовой винтовки XM5 и легкого пулемета XM250, а также боеприпасов калибра 6,8 мм.

Указанные вооружения оснащены встроенной системой подавления шума и пламени.

Ранее Минобороны США заключило первый контракт на $19,7 млн c AeroVironment в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины».