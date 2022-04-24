Томск, 24 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 818 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 129 300. За сутки выявлено 85 новых носителей, двое из них госпитализированы в стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 126 856 человек, в том числе 81 за последние сутки.