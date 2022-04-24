24 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Светлана Шаповалова, , 14:22 — REGNUM Показанные Минобороны видеокадры о спасении тяжелораненого украинского офицера Игоря Оленчука, которого бросили свои, стали поводом для массовых высказываний в интернете. Очень многие обратили внимание на его откровение: мол, был уверен, что будут издеваться, бить, а вместо этого встретил неожиданно хорошее отношение. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

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«А что неожиданного? Россияне — добрые и порядочные люди, которые выполняют свой долг», — спрашивает Нина.

«"Не били, не издевались». Да потому что мы не такие! Мы не вы, сволочи! А сколько он наших подстрелил? Может на его счету десятки жизней наших пацанов или детей с Донбасса. Горжусь нашей добротой, но злюсь ещё больше», — поделилась настроением Светлана.

«Большое и доброе сердце у матушки России! Опять мы спасём мир от человеческой чумы под названием нацизм и фашизм…» — считает Алексей.

«Уважаю русских за то, что не стали такими, как украинцы. А берегут жизни людей. Спасибо», — поддерживает Анастасия.

Армия России Министерство обороны Российской Федерации

«В этом и вся разница между армией РФ и нацистскими ВСУ», — напомнил Евгений Колесников.

«Доброта — главный признак силы! Прежде всего, надо оставаться Человеком! Всех с праздником!» — написал Денис.

«Честь и человечность всегда должны оставаться», — соглашается Роман.

«Ну теперь автомат в руки — и в бой за Z и V», — предлагает Алексей.

«Спасли очередного повара. Теперь должен сотню куличей испечь для украинцев в зоне операции», — считает Игорь.

«Почему бы ему не призвать своих фашистов перестать калечить и издеваться над нашими военными, которые попали в плен?» — спрашивает Константин.

«Конечно, спасли и помогли человеку — это отлично. Но это человек? Разве человек может делать то, что делают укронацики?» — спрашивает Елена Рублева.

«Я, конечно, всё понимаю, я за человечное отношение к людям, но после пыток наших солдат на ум приходит только одна мысль: месть за каждого русского парня, что не вернулся домой, а эти сволочи лежат в больничке их кормят, лечат, честно, не понимаю», — поделился мнением Z.

«Как хотелось бы увидеть нашего офицера, который бы так мог сказать о своём пребывании в плену и в госпитале», — замечает Светлана.

«Надеюсь, у этого человека откроются глаза на происходящее», — отметил Вячеслав Седин.

«А потом он выздоровеет и опять пойдет служить нацикам? Спросили бы его об этом», — сомневается Л.

«Мы, конечно, не хотим уподобляться им. В этом и есть наша сила и наша правда. Но всё, что я могу сказать: давайте им ещё путевки в санатории давать. Построим им города, поднимем их экономику, вылечим, а они на ноги встанут и опять свои нацистские песни будут петь и призывать нас резать», — развивает тему «Свобода».

»Это война, такой приказ. То, что наши этих людей спасают, — это очень хорошо и правильно. Если мозги на место встанут, пусть живет, работает, сына воспитывает. Это такие же русские», — приводит довод Алексей.

«По-человечески, мы делаем всё правильно, Россия — пример миру! Пока вина не доказана в расправе и преступлениях против человека — не виновен. Но и давать расслабляться нельзя, ограничить во всём, пока не докажут, что не виновен. Паек урезать до одного раза в сутки, кто-то в подвалах ещё живёт и голодает…

Должна быть справедливость. Не надо никому доказывать, они живы только потому, что в плену. Уже должны быть благодарны. Сажать всех, допрашивать и искать причастность. И считаю, что все виновные должны быть приговорены к высшей мере! Нельзя отпускать убийц», — поделился доводом А.

«Тяжелее всего в таких обстоятельствах оставаться человеком! Я рада, что наши военные и врачи не ведут себя как шакалы из нацистских батальонов. Спасли человека, ведь самое ценное, что есть у него, — это его жизнь! Время рассудит», — считает Надежда.

«Наверняка парни, спасшие этого украинского офицера, видели, как его побратимы издевались над нашими ребятами. Но нет, они его не били, не издевались, а забрали с поля боя и спасли жизнь. В этом вся суть и вся разница. Мы бьем противника на поле боя, бьем страшно. Но над безоружными не издеваемся. Потому что правда за нами», — написал в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.

«Спасибо вам, российские военные! Вы, несмотря ни на что, выполняете свою работу достойно! Будьте хранимы Богом!» — пожелала Лариса Хайка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля военный ВСУ Игорь Оленчук получил ранение, после чего у него образовалась гангрена. Российские десантники обнаружили его 20 апреля и эвакуировали на санитарном вертолёте.

Оленчуку провели операцию в полевых условиях, которая длилась около 3,5 часа. Позже военный поблагодарил врачей, а также позвонил 15-летнему сыну и рассказал, что с ним всё в порядке.

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