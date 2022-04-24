В Ростове-на-Дону построят самую большую школу в России
Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Ростовские власти намерены построить самую большую школу в России. Образовательное учреждение, рассчитанное на 3 тыс. учеников, планируется возвести на левом берегу реки Дон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно распоряжению за подписью донского губернатора Василия Голубева, участок площадью 122 тыс. кв. метров будет предоставлено без проведения торгов подмосковной компании «Каскад».
Участок земли расположен между гребным каналом и стадионом «Ростов Арена». Рядом со зданием школы предусмотрено строительство детского сада на 180 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, спортивной площадки и стадиона, детской площадки, парка и спального корпуса на 650 мест.
Как ожидается, к школе будет проложена подъездная дорога со стоянками для персонала и родителей (420 машиномест).