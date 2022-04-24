Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Ростовские власти намерены построить самую большую школу в России. Образовательное учреждение, рассчитанное на 3 тыс. учеников, планируется возвести на левом берегу реки Дон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Согласно распоряжению за подписью донского губернатора Василия Голубева, участок площадью 122 тыс. кв. метров будет предоставлено без проведения торгов подмосковной компании «Каскад».

Участок земли расположен между гребным каналом и стадионом «Ростов Арена». Рядом со зданием школы предусмотрено строительство детского сада на 180 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, спортивной площадки и стадиона, детской площадки, парка и спального корпуса на 650 мест.

Как ожидается, к школе будет проложена подъездная дорога со стоянками для персонала и родителей (420 машиномест).