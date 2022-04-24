Париж, 24 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен (от крайне правой партии «Национальное объединение») проголосовала во II туре президентских выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон vs Марин Ле Пен

Она сделала свой выбор на избирательном участке в коммуне Энем-Бомон.

За право возглавить государство на следующие 5 лет борются нынешний глава Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

По данным МВД Франции, по состоянию на 13:00 мск, явка составила 26,41%.