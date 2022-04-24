Донецк, , 13:45 — REGNUM По Ясиноватой со стороны ВСУ выпустили еще 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Продолжение обстрела со стороны ВФУ по направлению: ️13:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град» —, отмечается в сообщении.

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