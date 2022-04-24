Вашингтон, 24 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Работа посольства РФ в США заблокирована властями Вашингтона. Об этом 24 апреля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны госструктур США, счета 2-х наших генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. Одно время блокировался даже выезд из посольства», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Антонов заявил, что РФ и США больше не являются партнерами.