Омск, , 13:40 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 71 пациент. Таким образом, с начала пандемии коронавирус победили 200 045 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Общее число выявленных случаев инфицирования к настоящему времени достигло 205 789. За сутки диагноз подтвердился у 74 человек, 16 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Скончались за сутки двое пациентов с коронавирусом, а всего к 24 апреля жертвами COVID-19 стали 4318 человек.