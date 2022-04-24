Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 167 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 138 человек, переболевшие COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 апреля.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на коронавирус

Новые случаи заражения подтверждены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (40) и Таганроге (11). Почти 29% носителей инфекции – люди старше 66 лет, около 10% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё два человека – 70-летняя женщина и 81-летний мужчина.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 371 894 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 358 732 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 856 человек.