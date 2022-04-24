Москва, , 13:38 — REGNUM Российский квартет пловцов будет лишен золотых медалей ЧМ-2016 из-за дисквалификации Артема Лобузова, сообщили в Международной федерации плавания (FINA).

«Лобузову предложено вернуть медали с этих соревнований, т.к. команда дисквалифицирована. В соответствии со ст. DC11.2 Всемирного антидопингового кодекса WADA, все члены команды дисквалифицированы. Импредложено вернуть медали. FINA перераспределит награды», — отмечается в сообщении.

В соответствии с новым распределением золото ЧМ-2016 получит сборная США.

Мужская сборная России (Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк, Артем Лобузов, Александр Красных) завоевала золото в эстафете 4×200 м свободным стилем на ЧМ по плаванию на короткой воде в Канаде. Антидопинговая комиссия FINA на 4 года дисквалифицировала Лобузова за употребление допинга.