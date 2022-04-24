Воронеж, , 13:36 — REGNUM Воронежские инспекторы ДПС приступили к патрулированию города на служебных мотоциклах, сообщили 24 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Воронежские инспекторы начали патрулирование на мотоциклах Пресс-служба ГУ МВд по Воронежской области

Цель мотогруппы — пресечение нарушений правил дорожного движения с участием водителей мотоциклов, скутеров, мопедов и прочей легкой техники.

С момента выездов сотрудниками ГИБДД уже выявлено и пресечено около 80 административных правонарушений. Задержаны двое водителей, оказавшихся от медицинского освидетельствования, а также водитель, который повторно управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

В прошлом году за период мотосезон в регионе за нарушения было оштрафовано 1 100 мотолюбителей, зарегистрировано 55 ДТП с участием мототранспортных средств, в которых два человека погибли и 62 получили травмы. По вине водителей мотоциклов и скутеров было допущено 22 аварии, в которых погибло 23 человека ранено.