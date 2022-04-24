Горно-Алтайск, , 13:34 — REGNUM В Республике Алтай на минувшей неделе заболеваемость ОРВИ снизилась в 1,14 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

Зарегистрировано 685 случаев заболевания (на предыдущей неделе — 781). В числе заболевших 406 детей, что на 20% ниже. Рост заболеваемости зафиксирован лишь в Чемальском и Шебалинском районах.

«20 пациентам выставлен диагноз «внебольничная пневмония» (15 неделя — 28). В 9 случаях пневмония вызвана COVID-19. Зарегистрировано 4 летальных исхода заболевания (15 неделя – 7). при этом во всех 4 случаях пневмония вызвана COVID-19», — отметили в ведомстве.