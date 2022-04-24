Новосибирск, , 13:30 — REGNUM В Новосибирской области с 24 по 26 апреля 2022 года на большей части сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса горимости. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Травяной пожар Pxhere.com

В региональном управлении МЧС России, увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

«Во избежании пожаров, необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнём, нельзя разводить костры, — уточнили в ведомстве. — В условиях тёплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности».