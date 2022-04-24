Москва, 24 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Российские медики к настоящему времени не выявили ни одного случая заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Вирус гепатита

«В РФ по состоянию на 24 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что приняты все необходимые меры для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России.

21 апреля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленного в странах Европейского и Американского региона ВОЗ. Этиология (причина возникновения заболевания) текущих случаев гепатита находится в стадии активного расследования.