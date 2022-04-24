Салехард, 24 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 24 апреля за сутки госпитализировали 14 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 39 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за сутки 47 ямальцев. Заразились коронавирусом 28 человек — на двух меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых один вахтовик.

С начала пандемии в ЯНАО на 24 апреля зарегистрировано 136 456 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 860 человек, 1040 скончались.