Луганск, 24 апреля 2022, 13:22 — REGNUM ВСУ обстреляли Золотое-5 с применением минометов 120 мм. Об этом 24 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.00 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Золотое-5 с применением минометов 120 мм (4 мины), — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что при обстреле населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено девять жилых домов.
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