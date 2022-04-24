Луганск, 24 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Золотое-5 с применением минометов 120 мм. Об этом 24 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.00 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Золотое-5 с применением минометов 120 мм (4 мины), — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что при обстреле населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено девять жилых домов.