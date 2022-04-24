Орел, 24 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Итоговое сочинение для допуска к государственной итоговой аттестации написали школьники из Донецкой Народной Республики и с Украины, об этом сообщается на сайте Орловского регионального центра оценки качества образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Экзамен

Всего в написании итогового сочинения приняли участие восемь донецких и украинских школьников.

Также участниками итогового сочинения стали девять выпускников Орловской области, которые получили неудовлетворительный результат или не явились на его написание по уважительным причинам в основной срок.

Как отметили в центре оценки качества образования, в случае «незачёта» школьники из ДНР и с Украины смогут написать сочинение повторно 4 мая.