Донецк, , 13:18 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Горловку. Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:55 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 4 мины калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за полчаса ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую и Минеральное.

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