Тюмень, , 13:14 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 248 вылеченных ковидных пациентов, и трое госпитализированных с COVID-19. Об этом 24 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 24 апреля коронавирус выявили у 119 тюменцев. Это на восемь человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 апреля коронавирус выявили у 190 036 человек, выздоровели 184 140 пациентов, скончались 4290 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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