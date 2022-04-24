Тюмень, 24 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 248 вылеченных ковидных пациентов, и трое госпитализированных с COVID-19. Об этом 24 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 24 апреля коронавирус выявили у 119 тюменцев. Это на восемь человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 апреля коронавирус выявили у 190 036 человек, выздоровели 184 140 пациентов, скончались 4290 (на одного человека больше, чем днём ранее).