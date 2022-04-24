Воронеж, 24 апреля 2022, 13:12 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил православных верующих с Пасхой. В поздравлениями он обратился 24 апреля через свой телеграм-канал.
Глава региона отметил, что Пасха всегда остаётся символом высоких чувств и главенства духовного, веры в победу добра и любви.
24 апреля православные верующие всего мира отмечают светлое Христово воскресение — Пасху. В этот день во всех православных храмах региона состоялись праздничные пасхальные богослужения, собравшие сотни верующих.