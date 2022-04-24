Воронеж, 24 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил православных верующих с Пасхой. В поздравлениями он обратился 24 апреля через свой телеграм-канал.

Алексей Колчин ИА REGNUM В честь Светлой Пасхи

«Уважаемые воронежцы, сердечно поздравляю со Светлой Пасхой всех, кому близок этот великий праздник! Он несет нам почитание важнейшего для христиан события, память о предках и теплые семейные торжества», — говорится в поздравлении.

Глава региона отметил, что Пасха всегда остаётся символом высоких чувств и главенства духовного, веры в победу добра и любви.

«Именно эти понятия должны определять смысл жизни любого человека. Пусть же добро и любовь всегда сопутствуют вам, помогая преодолевать трудности и вдохновляя на успехи!» — отметил глава региона.

24 апреля православные верующие всего мира отмечают светлое Христово воскресение — Пасху. В этот день во всех православных храмах региона состоялись праздничные пасхальные богослужения, собравшие сотни верующих.