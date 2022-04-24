Вена, 24 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Еврокомиссия поставила цель по отказу от российского газа во всех странах Евросоюза к 2027 году, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер в интервью изданию OE24.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Еврокомиссия сформулировала цель для всех 27 стран ЕС на 2027 год», — ответила Гевесслер на вопрос о сроках отказа от российского газа.

Она добавила, что эта цель является очень амбициозной. Министр подчеркнула, что её удастся достичь только при совместной работе всех стран ЕС.

Гевесслер рассказала о несколько решениях, которые должны быть приняты в ближайшие годы в Австрии для отказа от российского газа. Для этого потребуется сократить потребление и увеличить выработку геотермальной энергии.

Также Австрии предстоит нарастить поставки из других стран. В частности, Гевесслер отметила сжиженный газ, который доставляется танкерами через терминалы в Италии и Нидерландах.

Ранее в апреле глава министерства финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что введение эмбарго на поставки российского газа ударит по экономике Австрии сильнее, чем по экономике России.