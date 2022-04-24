Тула, 24 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Пасхальные богослужения состоялись во всех православных храмах Тулы и Тульской области в ночь с 23 на 24 апреля, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Верующая в Пасху

Православных жителей региона с одним из важнейших праздников для верующих поздравил губернатор Алексей Дюмин.

«Этот праздник – символ величия человеческого духа, того, что вера, любовь и добро всегда побеждают. Сегодня мы все должны быть вместе, поддерживать друг друга – своих близких и не только. Помогать тем, кто в этом нуждается. Это и есть истинные христианские ценности», — говорится в поздравлении тульского губернатора.

24 апреля все православные христиане отмечают праздник воскресения Христова — Пасху.