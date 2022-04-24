Вильнюс, , 12:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы предложило Евросоюзу включить в антироссийские санкционные списки патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил порталу «15min» глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Патриарх Кирилл Иван Шилов © ИА REGNUM

Ландсбергис заявил, что это предложение находится на стадии обсуждения. Для введения санкций потребуется согласие всех стран ЕС.

В Литве насчитывается более ста тысяч православных граждан. На территории Литвы действует Виленская и Литовская епархия Русской православной церкви. После начала специальной военной операции на Украине некоторые литовские священники стали призывать к отделению от Московского патриархата.

В марте 2022 года патриарх Кирилл направил исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерею Иоанну Сауке письмо, посвящённое событиям на Украине. Глава Русской православной церкви заявил, что виновниками конфликта стали политические силы, стремящиеся к сдерживанию России. Он подчеркнул, что эти силы не только поставляют Украине оружие и помогают военными инструкторами, но и проводят попытки «переделки украинцев и живущих там русских во врагов России».