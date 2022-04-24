Ханты-Мансийск, , 12:54 — REGNUM В Югре за сутки на 24 апреля госпитализировали 11 больных с COVID-19, 86 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом, на 10 человек меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражениё стал Сургут — 18.

С начала пандемии в Югре к 24 апреля насчитывается 209 089 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 722 пациента, 2538 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки выявили 73 заражения коронавирусом