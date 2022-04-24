Лондон, 24 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Великобритания планирует наладить производство «экологически чистого» топлива для самолетов, изготовленного из отработанного растительного масла. Об этом 24 апреля пишет Daily Mail.

Растительное масло

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В Глобальной британской комиссии (с участием руководителей компаний Heathrow, Virgin Atlantic, Mace, Ernst & Young) рассказали, что создание устойчивого самолетного топлива принесет экономике страны миллиарды фунтов стерлингов и позволит «достичь ключевых экологических целей».

Также отмечается, что это снизит зависимость от энергоресурсов из РФ.