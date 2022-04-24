Воронеж, 24 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В ковид-стационары Воронежской области доставлены ещё 22 человека, статистика за сутки опубликована 24 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 23 апреля, сообщалось о госпитализации 66 воронежцев с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки в Воронежской области подтвердили 292 новых случая заражения коронавирусом, это на девять случаев меньше, чем накануне. Выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 302 пациента. Скончались два человека с подтверждённым диагнозом ковид.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено официально 378 796 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 366 557 человек. 8 191 воронежце скончался.