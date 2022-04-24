Красноярск, , 12:42 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 209 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус победили 350 187 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 363 381. За сутки выявлено 110 новых носителей, в 11 случая заразившимся потребовалась госпитализация в стационары.

Жертвами COVID-19 к 24 апреля стали 10 757 человек. За последние сутки скончались пять пациентов.