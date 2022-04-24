Донецк, 24 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. За полчаса ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую и Минеральное. Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:40 — н.п. Дылеевка — Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено 12 снарядов калибра 152 мм; ️12:05 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»; ️12:10 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.