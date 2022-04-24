Курган, 24 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 24 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано девять человек, выписаны по выздоровлению 140. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 58 заражённых коронавирусом курганцев. Это на два человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 24 апреля выявлено 103 439 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 130 человека, скончались 1414 пациентов.