Симферополь,
24 апреля 2022, 12:38 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил православных верующих с праздником воскресения Христова. Поздравление опубликовано 24 апреля на сайте правительства региона.
Молитва верующих в Пасху
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Поздравляю православных христиан с великим и светлым праздником Воскресения Христова! Этот праздник олицетворяет суть нашей веры и торжество жизни, объединяет нас вокруг вечных ценностей добра, милосердия, справедливости», — сказал глава Крыма.
Аксёнов подчеркнул, что Крым — «земля древнейшего христианства, важный центр цивилизации Русского мира», а одной из визитных карточек полуострова является Форосский храм, который назван в честь Воскресения Христова.
«Мы встречаем Пасху в непростое время. Наши Вооруженные Силы продолжают специальную военную операцию по защите народа Донбасса и освобождению Украины от нацизма. Мы молимся, чтобы Господь сохранил наших воинов и нашу страну, помог одержать победу над силами зла. Уверен, что так и будет», — говорится в поздравлении.
24 апреля православные верующие всего мира отмечают один из главных религиозных праздников — Пасху.