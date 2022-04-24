Симферополь, 24 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил православных верующих с праздником воскресения Христова. Поздравление опубликовано 24 апреля на сайте правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва верующих в Пасху

«Поздравляю православных христиан с великим и светлым праздником Воскресения Христова! Этот праздник олицетворяет суть нашей веры и торжество жизни, объединяет нас вокруг вечных ценностей добра, милосердия, справедливости», — сказал глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что Крым — «земля древнейшего христианства, важный центр цивилизации Русского мира», а одной из визитных карточек полуострова является Форосский храм, который назван в честь Воскресения Христова.

«Мы встречаем Пасху в непростое время. Наши Вооруженные Силы продолжают специальную военную операцию по защите народа Донбасса и освобождению Украины от нацизма. Мы молимся, чтобы Господь сохранил наших воинов и нашу страну, помог одержать победу над силами зла. Уверен, что так и будет», — говорится в поздравлении.

24 апреля православные верующие всего мира отмечают один из главных религиозных праздников — Пасху.