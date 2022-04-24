Лондон, 24 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Правительство Великобритании впервые за 30 лет планирует одобрить открытие новой угольной шахты возле города Уайтхейвен. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Соответствующее решение будет принимать министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув. По данным издания, министр склоняется к тому, чтобы одобрить открытие угольной шахты.

В этом случае шахта Woodhouse Colliery возле города Уайтхейвен станет первой новой угольной шахтой в Великобритании за последние 30 лет. Планируется, что на этой шахте будет производиться коксующийся уголь, который используется в сталелитейном производстве.

Муниципальные власти выдали разрешение на строительство шахты Woodhouse Colliery ещё в 2020 году. Позже правительство Великобриатании начало проверку целесообразности этого проекта из-за критики со стороны оппозиции и защитников окружающей среды.

Авторы The Daily Telegraph отмечают, что открытие новой шахты должно снизить зависимость британской экономики от российского экспорта. До начала специальной военной операции на Украине Великобритания импортировала 40% своего коксующегося угля из России.