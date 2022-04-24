Киев, , 12:38 — REGNUM Найденный военнослужащими РФ офицер ВСУ (с тяжелой травмой) доставлен в медотряд и прооперирован. Об этом 24 апреля сообщили в Минобороны РФ.

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20 апреля в результате штурмовых действий подразделениями ВДВ был найден военнослужащий ВСУ — старший лейтенант Игорь Оленчук (с повреждением правой нижней конечности). Российские десантники вызвали санитарный вертолет. Военнослужащий ВСУ был доставлен в медотряд соединения ВДВ с диагнозом «травматическая ампутация правой голени».

Как выяснилось, военнослужащего ВСУ бросили сослуживцы. У него образовалась гангрена, проведена операция.

«Минобороны РФ опубликовало кадры спасения тяжелораненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ. В ходе разведывательно-поисковых действий … был обнаружен раненный военнослужащий ВСУ, которого оперативно эвакуировали в полевой госпиталь, где оказали первую медпомощь. После стабилизации состояния раненного вертолетом перевезли в медотряд спецназначения ВДВ, где провели операцию и оказали высококвалифицированную медпомощь», — отмечается в сообщении.