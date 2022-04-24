Орел, , 12:31 — REGNUM Документальные фильмы о Великой Отечественной войне, созданные на основе уникальных исследований орловских писателей, смогут увидеть жители Орла 8 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

Фильмы планируется транслировать на большом экране на центральной площади города с 16:00.

Показ будет включать фильмы Игоря Свеженцева «И один в поле воин» и «Девичья пушка», снятые по мотивам книг известного орловского писателя и журналиста Геннадия Майорова «Сквер Артиллеристов» и «Здесь оглохла зима от обстрела».

Мероприятие состоится в рамках Всероссийского просветительского проекта «Вечный огонь», который реализуется реготделениями Союза российских писателей и Военно-исторического общества, цель которого — рассказать молодёжи о войне и героизме их сверстников.