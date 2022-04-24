Москва, 24 апреля 2022, 12:26 — REGNUM Минобороны РФ опубликовало новый список потерь нацгвардии Украины в ходе российской военной спецоперации.
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В списке — 27 убитых и 96 получивших ранения.
Без указания имен и фамилии приводятся сведения о 16 плененных, 107 дезертирах.
Данные получены из реальных украинских документов.
Очередной список касается военнослужащих 4-х войсковых частей нацгвардии Украины.