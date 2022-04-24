24 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Проблема статуса Нагорного Карабаха может быть включена в контекст мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Другое дело, что статус переговорного процесса будет повышаться до уровня лидеров государств не только Азербайджана и Армении и глав МИД. И далеко не факт, что события в этих новых форматах будут развиваться по благоприятному для Азербайджана сценарию.

Станислав Тарасов, , 14:52 — REGNUM После своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным председатель Европейского совета Шарль Мишель провел аналогичные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В этом нет ничего удивительного, так как в этих трех разговорах обсуждалась ситуация в Закавказье, проблема азербайджано-армянских отношений, особенно после встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе при посредничестве того же Мишеля.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Удивительное началось потом. В отчете пресс-службы Кремля о переговорах Путин — Мишель говорится следующее: «Затронута также тематика обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, в том числе с учетом проведенных в последнее время Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами». Из этого следует, что именно Москва предпринимает шаги, в частности, «по выработке мирного договора между двумя странами». Но пресс-служба президента Азербайджана в своем отчете о переговорах Алиев — Мишель обозначает несколько иные аспекты: «Глава государства сказал, что в соответствии с итогами брюссельской встречи азербайджанская сторона определила состав национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, делегации по подготовке мирного договора между двумя странами и готова к переговорам с противоположной стороной в формате «Баку — Ереван». Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность взять за основу пять принципов, представленных Азербайджаном для переговоров по мирному договору».

Встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном в Брюсселе. 06.04.2022 г. Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

То есть выходит, что, по версии Баку, реализация проекта подписания мирного договора осуществляется всё же на основе брюссельских договоренностей между Алиевым и Пашиняном при посреднических усилиях ЕС, хотя в формате «Баку — Ереван». Как видим, роль Россия в качестве посредника в конфликте Азербайджаном вообще не обозначается. Что касается пресс-службы Пашиняна, то ее отчет оказывается очень лаконичным: «Собеседники обсудили процесс реализации достигнутых в ходе встречи председателя Европейского совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе 6 апреля договоренностей, сложившуюся в регионе ситуацию и ряд вопросов повестки отношений Армения — ЕС». Ни о каком мирном договоре с Азербайджаном вообще не упоминается, хотя Пашинян на встрече в Ново-Огарево с президентом России Владимиром Путиным 19 апреля заявлял, что «Россия является стратегическим союзническим партнером Армении» и «играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе». Но точно так же не обозначен и Нагорный Карабах, что было сделано в российском заявлении. Отсюда главный вывод: Армения переживает переломный момент для принятия решений. Ясно, что мирный договор с Азербайджаном на условиях его пяти пунктов означает взаимное признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджаном и Арменией, подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу, а также проведение делимитации и демаркации госграницы. При этом Азербайджан предлагает армянской стороне установить дипломатические отношения, открыть транспортные коммуникации и начать полноценное сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Встреча Владимира Путина с Николом Пашиняном. 19.04.2022 г. Официальный сайт премьер-министра Республики Армения

Возможно, психологически, особенно после поражения во второй карабахской войне Пашинян готов к такому ходу событий, но политически сделать это ему будет очень сложно без риска войти в национальную историю как «предатель Карабаха». Расковать его действия на этом направлении могло бы решение Баку о судьбе армянского анклава в Нагорном Карабахе, от чего он пока воздерживается. Поэтому в такой ситуации переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России или без нее с участием ЕС могут тянуться до бесконечности. На наш взгляд, именно со стремлением сдвинуть этот процесс в сторону развития были связаны недавние визиты в Ереван французского дипломата Бриса Рокфея и американского Эндрю Шофера. Не случайно первоначально армянские СМИ их позиционировали как сопредседателей Минской группы, хотя потом выяснилось, что они наделены новыми специальными полномочиями в силу того, что отказались работать с Россией в этом формате. Это, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, «разрушает механизмы урегулирования конфликтов в Нагорном Карабахе». Баку аплодирует этому процессу, ведь в повестке МГ ОБСЕ стоял вопрос о статусе Нагорного Карабаха. В этой связи помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев констатирует: «В заявлениях стран — сопредседателей Минской группы также говорится, что направленные в регион представители имеют уже не статус сопредседателей, а другие статусы. Это делает невозможным работу Минской группы в таком формате». Это так, но это не означает, что проблема статуса Нагорного Карабаха не будет включаться в контекст мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Другое дело, что статус переговорного процесса будет повышаться до уровня лидеров государств не только Азербайджана и Армении и глав МИД. И далеко не факт, что события в этих новых форматах будут развиваться по благоприятному для Азербайджана сценарию.