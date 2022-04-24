Станислав Тарасов, 24 апреля 2022, 14:52 — REGNUM После своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным председатель Европейского совета Шарль Мишель провел аналогичные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В этом нет ничего удивительного, так как в этих трех разговорах обсуждалась ситуация в Закавказье, проблема азербайджано-армянских отношений, особенно после встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе при посредничестве того же Мишеля.
Удивительное началось потом. В отчете пресс-службы Кремля о переговорах Путин — Мишель говорится следующее: «Затронута также тематика обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, в том числе с учетом проведенных в последнее время Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами». Из этого следует, что именно Москва предпринимает шаги, в частности, «по выработке мирного договора между двумя странами». Но пресс-служба президента Азербайджана в своем отчете о переговорах Алиев — Мишель обозначает несколько иные аспекты: «Глава государства сказал, что в соответствии с итогами брюссельской встречи азербайджанская сторона определила состав национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, делегации по подготовке мирного договора между двумя странами и готова к переговорам с противоположной стороной в формате «Баку — Ереван». Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность взять за основу пять принципов, представленных Азербайджаном для переговоров по мирному договору».
То есть выходит, что, по версии Баку, реализация проекта подписания мирного договора осуществляется всё же на основе брюссельских договоренностей между Алиевым и Пашиняном при посреднических усилиях ЕС, хотя в формате «Баку — Ереван». Как видим, роль Россия в качестве посредника в конфликте Азербайджаном вообще не обозначается. Что касается пресс-службы Пашиняна, то ее отчет оказывается очень лаконичным: «Собеседники обсудили процесс реализации достигнутых в ходе встречи председателя Европейского совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе 6 апреля договоренностей, сложившуюся в регионе ситуацию и ряд вопросов повестки отношений Армения — ЕС». Ни о каком мирном договоре с Азербайджаном вообще не упоминается, хотя Пашинян на встрече в Ново-Огарево с президентом России Владимиром Путиным 19 апреля заявлял, что «Россия является стратегическим союзническим партнером Армении» и «играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе». Но точно так же не обозначен и Нагорный Карабах, что было сделано в российском заявлении. Отсюда главный вывод: Армения переживает переломный момент для принятия решений. Ясно, что мирный договор с Азербайджаном на условиях его пяти пунктов означает взаимное признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджаном и Арменией, подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу, а также проведение делимитации и демаркации госграницы. При этом Азербайджан предлагает армянской стороне установить дипломатические отношения, открыть транспортные коммуникации и начать полноценное сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.
Возможно, психологически, особенно после поражения во второй карабахской войне Пашинян готов к такому ходу событий, но политически сделать это ему будет очень сложно без риска войти в национальную историю как «предатель Карабаха». Расковать его действия на этом направлении могло бы решение Баку о судьбе армянского анклава в Нагорном Карабахе, от чего он пока воздерживается. Поэтому в такой ситуации переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России или без нее с участием ЕС могут тянуться до бесконечности. На наш взгляд, именно со стремлением сдвинуть этот процесс в сторону развития были связаны недавние визиты в Ереван французского дипломата Бриса Рокфея и американского Эндрю Шофера. Не случайно первоначально армянские СМИ их позиционировали как сопредседателей Минской группы, хотя потом выяснилось, что они наделены новыми специальными полномочиями в силу того, что отказались работать с Россией в этом формате. Это, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, «разрушает механизмы урегулирования конфликтов в Нагорном Карабахе». Баку аплодирует этому процессу, ведь в повестке МГ ОБСЕ стоял вопрос о статусе Нагорного Карабаха. В этой связи помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев констатирует: «В заявлениях стран — сопредседателей Минской группы также говорится, что направленные в регион представители имеют уже не статус сопредседателей, а другие статусы. Это делает невозможным работу Минской группы в таком формате». Это так, но это не означает, что проблема статуса Нагорного Карабаха не будет включаться в контекст мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Другое дело, что статус переговорного процесса будет повышаться до уровня лидеров государств не только Азербайджана и Армении и глав МИД. И далеко не факт, что события в этих новых форматах будут развиваться по благоприятному для Азербайджана сценарию.