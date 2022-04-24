Орел, 24 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. С праздником Пасхи Христовой поздравил жителей Орловской области губернатор Андрей Клычков 24 апреля. Поздравление размещено на сайте правительства региона.

Пасха

«В этот праздничный день сердца миллионов людей в нашей стране и за ее пределами наполнены самой искренней радостью и теплом, озарены пасхальным светом надежды. Пасха – великий праздник с тысячелетними традициями. В наши дни, когда на братской Украине страдают мирные люди, Пасхальная весть воспринимается каждым из нас особенно остро. Она укрепляет веру в торжество правды, справедливости, мира, добра и любви», — сказал в поздравлении Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля православные христиане всего мира отмечают один из главных своих праздников — день светлого воскресения Христова. Во всех православных храмах Орловской области состоялись праздничные службы, собравшие сотни прихожан.