Элиста, , 12:19 — REGNUM В Калмыкии суд назначил 58-летнему жителю Волгоградской области штраф за покушение на мелкое взяточничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Взятка Prokuror-kaluga.ru

Следствием и судом установлено, что 1 марта мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности за правонарушение, предложил сотруднику полиции 1100 рублей в качестве взятки за не привлечение его к ответственности. Сотрудник МО МВД «Малодербетовский» от денег отказался и вызвал следственно-оперативную группу.

Волгоградец раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине штраф в размере 15 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.