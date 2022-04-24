Сретенск, , 12:17 — REGNUM В Иркутской области обострилась паводковая обстановка. Как сообщает сегодня, 24 апреля, территориальная ГУ МЧС РФ, в результате образования ледового затора 23 апреля на реке Шилка произошел резкий подъем уровня воды населенного пункта Усть-Карск, что привело к подтоплению 11 приусадебных участков.

К месту происшествия была направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. С целью оценки обстановки на месте работают межведомственная оперативная группа представителей администрации Сретенского района. Главами населенных пунктов организовано круглосуточное дежурство с целью мониторинга гидрологической обстановки.

Представителями администрации организовано оповещение населения, подготовлены пункты временного размещения на базе средней общеобразовательной школы.

Проведены работы по восстановлению разрушенных гидротехнических сооружений, отсыпке дамб на протяжении 800 метров.

Благодаря проведенной работе и привлеченной группировке сил и средств в настоящее время угроза подтопления населенного пункта Усть-Карск снята.

Как сообщало ИА, в ноябре 2021 года российское правительство выделило из резервного фонда средства, которые возместят расходы на покупку жилья жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения.

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