Берн, , 12:15 — REGNUM Швейцария ответила отказом на запрос правительства Германии о реэкспорте закупленного тяжёлого вооружения на Украину. Об этом пишет газета SonntagsZeitung со ссылкой на заявление представителя швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO).

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным издания, речь идёт о закупаемых Германией у Швейцарии боеприпасах, которые используются в немецких боевых машинах пехоты Marder. Правительство Германии обратилось к Швейцарии за разрешением на последующий экспорт закупленных боеприпасов правительству Украины.

Сообщается, что всего было направлено два таких запроса. На оба запроса Германии Швейцария ответила отказом. В SECO отметили, что реэкспорт производимого в Швейцарии вооружения в зоны конфликтов противоречит нейтралитету страны и местным законам.

В апреле газета Bild am Sonntag сообщила, что Украина планирует закупить 35 единиц боевых машин пехоты Marder у немецкого концерна Rheinmetall.