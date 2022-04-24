Берн, 24 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Швейцария ответила отказом на запрос правительства Германии о реэкспорте закупленного тяжёлого вооружения на Украину. Об этом пишет газета SonntagsZeitung со ссылкой на заявление представителя швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

По данным издания, речь идёт о закупаемых Германией у Швейцарии боеприпасах, которые используются в немецких боевых машинах пехоты Marder. Правительство Германии обратилось к Швейцарии за разрешением на последующий экспорт закупленных боеприпасов правительству Украины.

Сообщается, что всего было направлено два таких запроса. На оба запроса Германии Швейцария ответила отказом. В SECO отметили, что реэкспорт производимого в Швейцарии вооружения в зоны конфликтов противоречит нейтралитету страны и местным законам.

В апреле газета Bild am Sonntag сообщила, что Украина планирует закупить 35 единиц боевых машин пехоты Marder у немецкого концерна Rheinmetall.