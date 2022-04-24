Исламабад, 24 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Из-за начала военной операции Индии в Кашмире Пакистан привел армию в состояние повышенной боевой готовности. Об этом 24 апреля пишут индийские СМИ.

Kashmir Pictures Кашмир

Индийская пресса пишет, что пакистанские ВС приведены в состояние боевой готовности после того, как полиция Индии застрелила террориста и местного боевика группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Территория Кашмира не имеет четких границ и является спорной.